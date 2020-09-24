Макаревич объяснил отмену концерта в поддержку белорусского народа

https://static.news.ru/photo/55ebf37e-fe61-11ea-9d8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о срыве выступлений российских артистов в поддержку митингующих белорусов. По его словам, мероприятие должно было пройти в одном из столичных клубов, однако в последний момент площадка отказалась принимать фестиваль, несмотря на то, что часть билетов уже была продана.

Это правда, что площадку не дали, да, — приводит его слова «Московский комсомолец».

Речь идёт о фестивале «Партизан-фест». Он должен был состояться в начале следующей недели. Участие в нём подтвердили Алексей Кортнев, фронтмен группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», а также поэты и режиссёры.

Макаревич добавил, что не являлся организатором этого фестиваля, его просто пригласили выступить. Теперь мероприятие, очевидно, пройдёт в онлайн-формате. Собранные средства направят в фонд финансовой помощи семьям репрессированных.

Ранее, как писал NEWS.ru, писатель Захар Прилепин негативно отреагировал на новость о том, что российские музыканты будут участвовать в концерте в поддержку граждан Белоруссии. Он намекнул на то, что события на Украине, которые начались несколько лет назад, были намного страшнее.

Акции протеста несогласных с итогами президентских выборов не стихают в Белоруссии с 9 августа. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по выходным. Сегодня протестующие намереваются пройти «маршем справедливости» по центру столицы, чтобы принести к зданию Верховного суда портреты чиновников, которые, по их мнению, подлежат трибуналу. Аналогичные акции проходят и в других городах республики.