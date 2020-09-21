Лжегинеколога осудили в Москве за подпольные аборты

https://static.news.ru/photo/0133906a-fc2e-11ea-8e7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тверской районный суд 21 сентября приговорил к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима проводившую подпольные аборты в центре Москвы лжегинеколога Наталью Столбовскую.

Её сообщник — генеральный директор и по совместительству охранник-администратор клиники Джамалутдин Айдемиров — приговорён к 3,5 годам. Кроме того, лжегинеколог должна будет выплатить свыше 215 тысяч рублей одной из клиенток, которая не планировала делать аборт.

Подпольная клиника абортов появилась в одном из жилых домов столицы на 3-й Тверской-Ямской улице пять лет назад. Экономист Столбовская, не имевшая медицинского образования, выполняла функции акушера-гинеколога и УЗИ-специалиста. Её сообщник встречал пациенток, выполнял административную работу, а также участвовал в обмане, звоня Столбовской во время приёма, прикидываясь благодарной пациенткой.

Двери клиники были открыты не для всех — сюда не пускали мужчин, а пациентки могли попасть внутрь только после звонка в дверь. Клиника состояла из двух комнат, полностью оборудованных под гинекологические кабинеты. Однако дорогостоящая аппаратура была всего лишь бутафорией, передаёт MK.RU.

В основном в клинику приходили для прерывания беременности. Стоимость услуги варьировались от 10 до 34 тысяч рублей. Лжегинеколог выполняла хирургические и медикаментозные аборты. Однажды она убедила москвичку, что её ребенок умер в утробе и продала ей за 10 тысяч рублей таблетки для прерывания беременности. Как позже рассказала потерпевшая, для неё это была желанная беременность, а в кабинет она попала на консультацию.

Незадолго до приговора Столбовская также была признана виновной за неповиновение стражам порядка. Во время задержания в 2019 году она ругалась, дралась и пыталась убежать через окно. За такое поведение женщине был назначен штраф.

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