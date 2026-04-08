Любой сухой кулич легко сделать сочным и влажным: лайфхак для уже выпеченной сдобы

Сухой кулич — не приговор, а всего лишь повод применить кулинарный лайфхак, который превратит даже самую неудачную выпечку в сочный и ароматный десерт.

Секрет в аптечном шприце: с его помощью можно равномерно пропитать кулич изнутри, не нарушая его внешнюю красоту. В качестве пропитки идеально подойдет свежевыжатый апельсиновый сок, который добавит цитрусовую свежесть, или классический сироп из воды и сахара.

Процесс предельно прост: наберите жидкость в обычный шприц (без иглы или с широкой иглой), затем делайте аккуратные проколы в куличе сверху и с боков, вводя пропитку в самых сухих местах. После процедуры заверните кулич в пищевую пленку на пару часов, чтобы влага равномерно распределилась. В итоге даже самый черствый или изначально сухой кулич станет нежным, влажным и ароматным.

