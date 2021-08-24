«Аэрофлот» предупредили о вероятном дефиците пилотов

Шереметьевский профсоюз лётного состава опубликовал обращение к генеральному директору ПАО «Аэрофлот» Михаилу Полубояринову, подписанное президентом профсоюза Игорем Дельдюжовым. В документе руководство авиакомпании предупреждают о том, что из-за недостаточной оплаты труда они могут столкнуться с дефицитом пилотов.

В 2020 году из-за коронавируса и неактивности авиакомпаний зарплаты сотрудникам были снижены, но теперь количество полётов внутри страны вернулось на прежний уровень. Международное авиасообщение восстанавливается отчасти, но зарплату лётчикам обратно не повысили.

Недовольство новой системой оплаты труда растет, и работники начинают спонтанные коллективные действия, не выдвигая, однако, никаких требований, в поддержку которых они проводят эти коллективные действия. При этом возобновился отток пилотов из «Аэрофлота» в другие российские авиакомпании, где условия труда и оплаты лучше, — заявили в профсоюзе.

С этим необходимо что-то делать, считают в профсоюзе, иначе скоро пилотов будет не хватать. Например, в отряде Б737 уже просят отказаться от планового отпуска в сентябре, так как не хватает сотрудников. Профсоюз предложил организовать встречу и обсудить возможное изменение оплаты труда.

До этого лётный профсоюз сообщил об опасности нехватки бортпроводников.