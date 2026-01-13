Львова-Белова вмешалась в ситуацию с массовыми смертями младенцев в роддоме Львова-Белова направила запрос в Минздрав Кузбасса после смерти девяти младенцев

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о своем вмешательстве в ситуацию вокруг трагедии в роддоме Новокузнецка. Омбудсмен отметила в Telegram-канале, что держит ситуацию на контроле совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Валентиной Богатенко.

По трагедии в роддоме в Новокузнецке мы на связи с Кемеровской областью, уполномоченным по правам ребенка в регионе Валентиной Богатенко. Направили запросы в адрес министра здравоохранения Кузбасса и прокурора региона, — написала она.

Львова-Белова отметила, что в настоящее время аппарат уполномоченного по правам ребенка выясняет детали о состоянии пострадавших рожениц и новорожденных, а также об организации их дальнейшего лечения. Детский омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших малышей и предложила помощь в организации психологической поддержки.

Ранее стало известно, что ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова», в состав которой входит местный роддом, потратила 63 млн рублей на ремонт медицинского оборудования в 2023 году. Согласно документам, эти средства были направлены на обновление критически важного оборудования для выхаживания новорожденных.