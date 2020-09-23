Лоза оценил песню Успенской на стихи Захаровой

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Приостановка течения срока пребывания, временного или постоянного проживания для иностранцев и лиц без гражданства в России продлевается до 15 декабря.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации. Глава государства внёс изменения в свой указ от 18 апреля 2020 года, выпущенный в связи...