Лоза оценил песню Успенской на стихи Захаровой

Певец и музыкант Юрий Лоза оценил возможность песни Любови Успенской на текст официального представителя МИД РФ Марии Захаровой стать хитом.
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Надо не просто создать песню, надо сделать так, чтобы она ещё попала в нужное время, в нужное место, чтобы её определённое количество раз прокрутили по средствам массовой информации, чтобы ей дали оценку какие-то люди, — отметил Лоза.
Ранее NEWS.ru писал, что Захарова стала автором слов песни Успенской. Музыкальное произведение, мелодию для которого написал продюсер Брендон Стоун, посвящено сложным отношениям артистки с её дочерью Татьяной.
Захарова призналась, что узнала о ситуации в семье Успенской от своей мамы, которая обычно не смотрит ток-шоу и не интересуется проблемами знаменитостей.
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