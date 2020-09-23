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Лоза оценил песню Успенской на стихи Захаровой

23:21, 23 сентября 2020
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Певец и музыкант Юрий Лоза оценил возможность песни Любови Успенской на текст официального представителя МИД РФ Марии Захаровой стать хитом.

Как сообщает НСН, Лоза одобрил творчество Захаровой, однако отметил, что для получения статуса хита необходимы ротация и раскрутка.

Надо не просто создать песню, надо сделать так, чтобы она ещё попала в нужное время, в нужное место, чтобы её определённое количество раз прокрутили по средствам массовой информации, чтобы ей дали оценку какие-то люди, — отметил Лоза.

Ранее NEWS.ru писал, что Захарова стала автором слов песни Успенской. Музыкальное произведение, мелодию для которого написал продюсер Брендон Стоун, посвящено сложным отношениям артистки с её дочерью Татьяной.

Захарова призналась, что узнала о ситуации в семье Успенской от своей мамы, которая обычно не смотрит ток-шоу и не интересуется проблемами знаменитостей.

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