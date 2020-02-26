Фото: Yao Qilin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 1,2 тысячи российских организованных туристов находится в Южной Кореей, с которой РФ частично ограничивает авиасообщение из-за вспышки коронавируса. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Есть организованные туристы, около 1–1,2 тысячи человек. Всего за год — 323 тысячи человек, — рассказала ТАСС руководитель организации.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 марта временно прекращает авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса. Исключение составят рейсы «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры».

По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

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