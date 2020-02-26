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Четыре организации попали в число запрещённых на территории России в 2019 году. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

В результате совместных действий органов МВД, прокуратуры, подразделений СК, ФСБ в России в прошлом году запрещена деятельность двух экстремистских и двух террористических организаций, — приводит его слова ТАСС. Министр также...