Локдаун VS ограничения: эксперты озвучили обнадёживающий прогноз на январь

В регионах России продолжают действовать различные ограничения из-за COVID-19. Власти на местах мониторят статистику по числу вновь заболевших и при необходимости точечно принимают дополнительные меры. Но глядя на то, как в Европе одна страна за другой вновь закрываются на карантин, россияне всё чаще задаются вопросом: «Ждёт ли и нас повторный локдаун?». Как повлияли на ситуацию с распространением инфекции новогодние каникулы, может ли вызвать рост заболеваемости «британский» штамм коронавируса и прогнозирует ли бизнес введение дополнительных ограничений — разбирался NEWS.ru.

Отсиделись во благо

Ограничительные меры, принятые осенью мэром Москвы Сергеем Собяниным, действуют до 15 января. В остальных городах России власти на местах точечно регулируют различные запреты. Пока статистика по числу инфицированных коронавирусом продолжает выравниваться. Это даёт надежду, что в ближайшее время новых ужесточений не предвидится. Как пояснил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Куринный, положительная динамика связана с длительными новогодними каникулами. По его словам, пока предпосылок для повторения локдауна, как это случилось в ряде европейских стран, в России нет.

По официальным данным, сейчас отмечается снижение количества заболевших. И эти новогодние праздники как раз были своеобразным двухнедельным карантином. В дальнейшем всё будет зависеть от реальных цифр, прогнозировать точно пока нельзя. Будет рост — могут ужесточить меры. Ближайшие две недели, думаю, каких-то дополнительных ограничений не будет, а там по ситуации уже станет понятно. Пока заболеваемость падает, возможно, временно отменят некоторые ограничения или смягчат их. Предпосылок к тотальному ухудшению ситуации сейчас нет. Алексей Куринный депутат Госдумы, кандидат медицинских наук депутат Госдумы, кандидат медицинских наук

Подогревают страх, что локдауна России не миновать, и разговоры о «британском» штамме COVID-19. По мнению профессора кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, этот вариант вируса, действительно, более заразный. Он лучше присоединяется к рецепторам слизистой оболочки, пояснил эксперт NEWS.ru. Но несмотря на это специалист считает, что «британская корона» существенно не изменит картину заболеваемости в России.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России взяли достаточно разумный курс. Локдауна не должно быть, и власти об этом говорили. Но, конечно, это не значит, что потом они не могут передумать. В скором времени всё это будет неактуально, потому что у меня большие надежды на вакцинирование, если это будет массовое явление. Тогда общество будет защищено от этой проблемы, но пока вакцинирование только набирает обороты. Я смотрю на последние цифры выявленных случаев, роста нет. Может быть снижение медленное, но оно есть. Власти тоже будут принимать дальнейшие решения исходя из этих показателей. Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук

Спасение утопающих — дело рук...

Мнение Алексея Аграновского также совпало с выводом депутата Государственной думы, что после 15 января ужесточения ограничений москвичам ждать не стоит. По словам профессора, сейчас они и так «достаточно мягкие». Специалист также предположил, что из-за выравнивающейся статистики по числу заразившихся в столице могут ввести некоторые послабления. Например, разрешить общепиту и развлекательным заведениям работать не до 23 часов, а чуть дольше. Также Алексей Аграновский сказал, что ученикам лучше возобновить занятия в школе. Так как дистанционный формат — это неэффективно, и вся страна «не может потерять год обучения».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как дополнил в беседе с NEWS.ru президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, даже если власти всё же разрешат заведениям работать дольше — бизнес это существенно не спасёт. Эксперт подчеркнул, что январь и без пандемии считается неприбыльным месяцем.

Думаю, что дополнительных ужесточений для бизнеса к тем, которые уже есть, в январе не будет. Неуместно говорить о том, что станет лучше или хуже. Это вопрос оценок и замеров того, как бизнес сам себя чувствует. Периодически ситуация чуть-чуть меняется, но основной бизнес сейчас в кризисе находится, это очевидно. В целом ситуация уже плохая. Например, даже если ограничительные меры для баров и ресторанов смягчат — это ничего не исправит. Основная выручка делается в предновогодний период, а не в постновогодний. Владимир Буев президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП)

По словам специалиста, в Москве ограничения более мягкие, чем, например, в Санкт-Петербурге, где, по его мнению, ситуация для бизнеса уже «близка к локдауну». В целом вывод Владимира Буева совпал с остальными экспертами — повторение весеннего сценария в самое ближайшее время России не грозит.