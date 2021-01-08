Локдаун VS ограничения: эксперты озвучили обнадёживающий прогноз на январь

В регионах России продолжают действовать различные ограничения из-за COVID-19. Власти на местах мониторят статистику по числу вновь заболевших и при необходимости точечно принимают дополнительные меры. Но глядя на то, как в Европе одна страна за другой вновь закрываются на карантин, россияне всё чаще задаются вопросом: «Ждёт ли и нас повторный локдаун?». Как повлияли на ситуацию с распространением инфекции новогодние каникулы, может ли вызвать рост заболеваемости «британский» штамм коронавируса и прогнозирует ли бизнес введение дополнительных ограничений — разбирался NEWS.ru.
Отсиделись во благо
Ограничительные меры, принятые осенью мэром Москвы Сергеем Собяниным, действуют до 15 января. В остальных городах России власти на местах точечно регулируют различные запреты. Пока статистика по числу инфицированных коронавирусом продолжает выравниваться. Это даёт надежду, что в ближайшее время новых ужесточений не предвидится. Как пояснил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Куринный, положительная динамика связана с длительными новогодними каникулами. По его словам, пока предпосылок для повторения локдауна, как это случилось в ряде европейских стран, в России нет.
По официальным данным, сейчас отмечается снижение количества заболевших. И эти новогодние праздники как раз были своеобразным двухнедельным карантином. В дальнейшем всё будет зависеть от реальных цифр, прогнозировать точно пока нельзя. Будет рост — могут ужесточить меры. Ближайшие две недели, думаю, каких-то дополнительных ограничений не будет, а там по ситуации уже станет понятно. Пока заболеваемость падает, возможно, временно отменят некоторые ограничения или смягчат их. Предпосылок к тотальному ухудшению ситуации сейчас нет.
Подогревают страх, что локдауна России не миновать, и разговоры о «британском» штамме COVID-19. По мнению профессора кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, этот вариант вируса, действительно, более заразный. Он лучше присоединяется к рецепторам слизистой оболочки, пояснил эксперт NEWS.ru. Но несмотря на это специалист считает, что «британская корона» существенно не изменит картину заболеваемости в России.
В России взяли достаточно разумный курс. Локдауна не должно быть, и власти об этом говорили. Но, конечно, это не значит, что потом они не могут передумать. В скором времени всё это будет неактуально, потому что у меня большие надежды на вакцинирование, если это будет массовое явление. Тогда общество будет защищено от этой проблемы, но пока вакцинирование только набирает обороты. Я смотрю на последние цифры выявленных случаев, роста нет. Может быть снижение медленное, но оно есть. Власти тоже будут принимать дальнейшие решения исходя из этих показателей.
Спасение утопающих — дело рук...
Мнение Алексея Аграновского также совпало с выводом депутата Государственной думы, что после 15 января ужесточения ограничений москвичам ждать не стоит. По словам профессора, сейчас они и так «достаточно мягкие». Специалист также предположил, что из-за выравнивающейся статистики по числу заразившихся в столице могут ввести некоторые послабления. Например, разрешить общепиту и развлекательным заведениям работать не до 23 часов, а чуть дольше. Также Алексей Аграновский сказал, что ученикам лучше возобновить занятия в школе. Так как дистанционный формат — это неэффективно, и вся страна «не может потерять год обучения».
Как дополнил в беседе с NEWS.ru президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, даже если власти всё же разрешат заведениям работать дольше — бизнес это существенно не спасёт. Эксперт подчеркнул, что январь и без пандемии считается неприбыльным месяцем.
Думаю, что дополнительных ужесточений для бизнеса к тем, которые уже есть, в январе не будет. Неуместно говорить о том, что станет лучше или хуже. Это вопрос оценок и замеров того, как бизнес сам себя чувствует. Периодически ситуация чуть-чуть меняется, но основной бизнес сейчас в кризисе находится, это очевидно. В целом ситуация уже плохая. Например, даже если ограничительные меры для баров и ресторанов смягчат — это ничего не исправит. Основная выручка делается в предновогодний период, а не в постновогодний.
По словам специалиста, в Москве ограничения более мягкие, чем, например, в Санкт-Петербурге, где, по его мнению, ситуация для бизнеса уже «близка к локдауну». В целом вывод Владимира Буева совпал с остальными экспертами — повторение весеннего сценария в самое ближайшее время России не грозит.