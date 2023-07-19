«Лишить резервов»: полковник назвал цели ударов ВС РФ по Одессе Полковник Литовкин назвал лишение ВСУ резервов вооружения целью ударов ВС РФ по Одессе

Фото: Генеральная Прокуратура Украины

ВС РФ наносят удары по Одессе с целью лишить ВСУ резервов вооружения, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Комментируя ситуацию «360», военный эксперт подчеркнул, что также атаки российской армии могут быть обусловлены прекращением зерновой сделки. Он выразил надежду, что ВС РФ смогли нанести удары по трем крупным терминалам для хранения сельхозпродукции в порту. По словам Литовкина, там могло находиться вооружение, которым Украина торговала под видом поставок зерна.

Удары по прибрежной территории Украины начались давно. Российская армия регулярно поражает расположенные в тылу части и объекты ВСУ, чтобы лишить вражескую армию резервов и возможности пополнения вооружений. Также удары по Одессе могут быть связаны с прекращением зерновой сделки, — пояснил военный эксперт.

Литовкин напомнил, что также под видом зерновой сделки Украина получала оружие и даже могла с судов с зерном спустить беспилотники, которые были направлены на Севастополь и Крымский мост. Военный эксперт уточнил, что ими управляли с американского самолета. Полковник называет атаки российской армии «ударами возмездия» и отмечает, что благодаря этим действиям ВС РФ пресекают попытки запустить дроны из Одессы и Николаева.

Окончательно такие атаки прекратятся только после освобождения Николаевской и Одесской областей от украинских националистов, только после того, как Украину отрежут от Черного моря. Но удары должны быть выборочны. Полностью порт уничтожать нецелесообразно, — заключил Литовкин.

18 июля в Одессе и Николаеве произошла серия сильных взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что на нефтебазе города возник пожар после ударов возмездия, нанесенных Вооруженными силами России.