Лингвисты рассказали, как пандемия навсегда изменила словарь русского языка

https://static.news.ru/photo/c782e354-3f79-11eb-8715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особенности 2020 года, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, расширили словарь русского языка. В нём появились термины, так или иначе связанные с болезнью.

Как пишут «Известия», ситуацию проанализировали лингвисты и назвали слова, которые стали символом уходящего года. По очевидным причинам они так или иначе связаны с эпидемиологической ситуацией.

Так, доктор филологических наук, профессор РГГУ Вера Заботкина отмечает, что главным словом 2020 года стало собственно обозначение коронавируса — COVID-19, которое прочно вошло в обиход. Среди других лингвистических новшеств специалист выделяет такие термины, как «ковид-диссиденты» и «коронакризис». Она также обратила внимание на появление заимствованных слов — «локдаун» (англ. lockdown — блокировка, строгая изоляция) и «алармистские настроения» (англ. alarm — тревога).

Появление новых слов — это возможное последствие каких-либо событий. Но довольно часто события, которые происходят в течение года, дают новую жизнь тем словам, которые и раньше были в нашем языке, — считает проректор по науке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Михаил Осадчий.

Эксперт поясняет, что всем известные термины «пандемия», «самоизоляция» и «социальная дистанция» существовали и ранее. Однако до поры не было объективной причины для их частого использования. И само понятие «коронавирус» не является новым — вирус SARS-CoV-2 является лишь одним из семейства коронавирусов, которых, по данным на май 2020 года, насчитывалось в общей сложности 43.

Вместе с тем Осадчий полагает, что появление неологизмов можно расценивать положительно, так как оно способствует развитию языка. По его словам, язык является отражением процессов, происходящих в обществе. Однако специалист предостерегает от смешения сиюминутных новшеств и серьёзных изменений в языковой системе, которые осуществляются очень медленно. То, что происходит в 2020 году, является как раз сиюминутным феноменом. Тем не менее он уверен, что понятия «удалёнка» и «дистанционка» навсегда вошли в нашу жизнь.

Издание отмечает, что в уходящем году словарь обогатился не только за счёт пандемии. Так, благодаря событиям в различной сфере популярными стали термины «поправка», «фейк», «эскалация», «зумиться» (общаться через сервис видеоконференций Zoom), BLM (американский лозунг Black Lives Matter), «тиктокеры» (пользователи популярной платформы видеоблогов TikTok) и другие.

Как ранее писал NEWS.ru, специальный «коронавирусный» словарь составили филологи Челябинского государственного университета. Учёные и студенты вуза обнаружили более сотни новых или актуализированных слов и значений, а также изучили пословицы и поговорки, которые возникли в период пандемии. По их словам, чаще всего используются слова «ковид» и «корона».