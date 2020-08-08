Лицо озадаченного ответами Трампа журналиста стало мемом

https://static.news.ru/photo/047dc880-d96f-11ea-9ff9-fa163e074e61_660.jpg Джонатан Свон Фото: Zuma\TASS

Лицо американского журналиста Джонатана Свона, озадаченного ответами президента США Дональда Трампа на его вопросы, превратилось в мем. Интервью транслировалось на канале HBO.

Свон спросил главу государства о реакции властей на пандемию коронавируса. Трамп, в свою очередь, заявил, что ситуация в Соединённых Штатах «находится под контролем». Свона, однако, такой ответ не удовлетворил. Он продолжил спрашивать Трампа, что тот имел в виду, подчеркивая, что каждый день «умирает тысяча американцев». Ответы президента, судя по всему, привели корреспондента в недоумение. Фотографии его выражений лица во время интервью стали вирусными.

strong new meme template pic.twitter.com/OiHGIAe9Uy — Josh Billinson (@jbillinson) August 4, 2020

Ранее Сеть позабавила реакция переводчицы итальянского президента Серджо Маттареллы во время совместной с Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом Доме. Её выражение лица в тот момент, когда Трамп называет итальянского лидера президентом «Моцарелла» и говорит, что США и Италия союзники со времен Римской империи, также расхватали на мемы.

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