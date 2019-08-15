Пресс-секретарь московского отделения Либертарианской партии России Александр Гуд заявил, что организация отказалась от дальнейших переговоров со столичной мэрией об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
По его словам, планировалось проведение не только митинга, но и шествия, однако власти города отказали в этом, передают «
Мы помним, что случилось во время последнего визита в администрацию, когда сразу после переговоров был арестован [лидер партии] Миша Светов. Не желая подвергать себя риску, мы потребовали провести встречу публично, в присутствии журналистов, — подчеркнул он.
В мэрии отказались от такого формата, добавил политик.
Ранее News.ru писал, что мэрия Москвы отказалась согласовать два уведомления на акции протеста в центре столицы 24 августа. Заявки подали координатор городского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв и помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.