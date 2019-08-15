https://static.news.ru/photo/da0709a2-bf9a-11e9-85be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь московского отделения Либертарианской партии России Александр Гуд заявил, что организация отказалась от дальнейших переговоров со столичной мэрией об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

По его словам, планировалось проведение не только митинга, но и шествия, однако власти города отказали в этом, передают « Ведомости ». Представители городской администрации пригласили на переговоры членов партии.

Мы помним, что случилось во время последнего визита в администрацию, когда сразу после переговоров был арестован [лидер партии] Миша Светов. Не желая подвергать себя риску, мы потребовали провести встречу публично, в присутствии журналистов, — подчеркнул он.

В мэрии отказались от такого формата, добавил политик.

Ранее News.ru писал, что мэрия Москвы отказалась согласовать два уведомления на акции протеста в центре столицы 24 августа. Заявки подали координатор городского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв и помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.