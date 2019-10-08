Фото: gucodd/twitter.com

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил «лежачие полицейские» возле главного здания Московского государственного университета на Воробьёвых горах.

Кроме того, на территории возле учебного заведения скорость движения автомобилей была ограничена до 20 км/ч, сообщается в Twitter ведомства. Об этом просили руководители вуза и его студенты.

Ранее News.ru сообщал, что установка во дворах так называемых «лежачих полицейских» может стать обязательным элементом благоустройства территорий в Московской области. Пока что такие искусственные неровности будут устанавливать по просьбе жителей, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. По её словам, власти региона совместно с ГИБДД «разработали схему безопасного выхода с детских площадок во дворах».

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