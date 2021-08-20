Лавров ответил, примет ли Россия афганских беженцев

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что в вопросе приёма беженцев из Афганистана Российская Федерация будет ориентироваться на обязательства по международному праву. Об этом сообщил ТАСС.

Мы руководствуемся исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву, — ответил Сергей Лавров на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что спасаясь от талибов (представители террористической организации, запрещённой в РФ), многие афганцы намерены отправиться в Россию. Люди уже обратились за помощью в МИД РФ. Поскольку Россия — член Совета Безопасности, афганцы возлагают на неё большие надежды.

В свою очередь профессор ВШЭ и главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев считает, что России миграционный кризис Афганистана не угрожает, но в соседние государства может хлынуть поток мигрантов.

Президент России Владимир Путин заявил, что под видом беженцев важно не допустить проникновения в сопредельные с Афганистаном страны террористов.