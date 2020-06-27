Лавров ответил на вопрос об открытии границ РФ

https://static.news.ru/photo/3d0a7086-b9e4-11ea-b315-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, возвращение к обычной жизни происходит постепенно.

Я не знаю, — ответил дипломат на соответствующий вопрос в интервью Антону Красовскому для проекта «Эпидемия» на RT.

Он отметил, что начиная с марта Россия приняла участие более чем в 15 видеоконференциях, в том числе конференции министров иностранных дел ОДКБ, СНГ, ШОС, Россия-АСЕАН. С прошлой недели в стране возобновились очные приёмы.

Уже в очном режиме принял двух своих коллег — на прошлой неделе министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а на этой — министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасу, — рассказал министр.

Он подчеркнул, что впервые за три месяца он побывал с визитом в Сербии и в Белоруссии.

Дипломат также прокомментировал попытки россиян выехать за границу через территорию Белоруссии. По его словам, правительство не может «запретить людям пользоваться этой возможностью», однако при принятии подобных решений нужно пользоваться здравым смыслом.

Лавров добавил, что европейские страны пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, так как исходят из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Это касается США и Бразилии, которые входят в топ-3 стран по числу выявленных случаев заражения.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.