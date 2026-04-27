Квас готовлю без дрожжей — этот рецепт по-деревенски возвращает нас к оригинальному вкусу напитка

Перед вами — рецепт-легенда, обходной путь мимо магазинных дрожжей прямо к истокам русского квасоварения. Хмель, картофель, немного муки и ваше терпение — вот формула напитка, который идеален и для окрошки, и как самостоятельное угощение с черным хлебом.

Что понадобится

Для закваски: шишки хмеля сушеные — 50 г, вода — 3 л, пшеничная мука — 3 ст. л., сахар — 1 ст. л., соль — 1 ч. л., картофель отварной в мундире — 1 шт. (крупный).

Для кваса: вода — 5 л, ржаная мука — 5 ст. л., пшеничная мука — 3 ст. л., сахар — 300 г, соль — 2 ч. л., чабрец сушеный — 1 ч. л., мята сушеная — 1 ч. л., липовый цвет сушеный — 1 ч. л. (по желанию), готовая хмелевая закваска — 3-4 ст. л.

Как готовлю

Закваска: хмель варю 15–20 минут в 3 л воды, процеживаю, остужаю до 30–35 °C. Добавляю муку, сахар, соль, оставляю в тепле на двое суток. Добавляю отварной картофель, оставляю еще на сутки. Процеживаю. Жидкость храню в холодильнике.

Квас: ржаную и пшеничную муку развожу в 250 мл холодной воды. Вливаю в 5 л кипящей воды, снимаю с огня. Добавляю сахар, соль, травы, остужаю. Добавляю закваску, оставляю на 24 часа. Сливаю 4 л кваса, не трогая осадок. Оставшуюся закваску храню. Квас разливаю по бутылкам, выдерживаю в холодильнике сутки.