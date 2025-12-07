ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 10:39

Курочка еще не была такой вкусной — готовлю в маринаде из апельсина и клюквы: мясо получается нежным и с медовой корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется приготовить что-то более интересное, чем обычная запеченная курица, этот рецепт с клюквенно-апельсиновым маринадом станет идеальным выбором. Розмарин и базилик идеально дополняют цитрусово-ягодную основу, создавая насыщенный аромат, который наполнит ваш дом атмосферой праздника.

Для маринада смешиваю 3 ст. л. клюквы, сок половины апельсина, 2 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. соли и сушеный базилик по вкусу. 1-1,2 кг куриных бедер заливаю маринадом и оставляю на 2-4 часа в холодильнике. Выкладываю курицу в форму для запекания, сверху распределяю дольки от половины апельсина, горсть клюквы и веточки розмарина. Запекаю при 200 °C 35–40 минут, за 10 минут до готовности смазываю медом для образования золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
