Куриные котлеты по-китайски — хрустящие снаружи и сочные внутри! Невероятно простые и ароматные! Секрет этого рецепта — в сочной овощной основе, которая делает котлеты нежными внутри с хрустящей корочкой снаружи.
Ингредиенты
- Куриный фарш — 750 г
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Петрушка — 10 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Чёрный перец — щепотка
- Паприка — 1/3 ч. л.
- Острый перец (по вкусу)
- Панировочные сухари — 200 г
- Растительное масло для жарки
Приготовление
1. Подготовка овощей. Лук и болгарский перец (без семян) натрите на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите.
2. Замес фарша. В миске смешайте фарш с луком, перцем, чесноком и зеленью. Добавьте соль, чёрный перец, паприку и острый перец (по желанию). Тщательно вымесите массу до однородности.
3. Формовка. Смочите руки водой, сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте в сухарях.
4. Жарка. Разогрейте масло на сковороде. Обжарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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