Куриные котлеты по-китайски! Хрустящие снаружи и сочные внутри

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты по-китайски — хрустящие снаружи и сочные внутри! Невероятно простые и ароматные! Секрет этого рецепта — в сочной овощной основе, которая делает котлеты нежными внутри с хрустящей корочкой снаружи.

Ингредиенты

Куриный фарш — 750 г

Лук репчатый (крупный) — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Петрушка — 10 г

Соль — 1/2 ч. л.

Чёрный перец — щепотка

Паприка — 1/3 ч. л.

Острый перец (по вкусу)

Панировочные сухари — 200 г

Растительное масло для жарки

Приготовление

1. Подготовка овощей. Лук и болгарский перец (без семян) натрите на мелкой тёрке. Чеснок пропустите через пресс, петрушку мелко порубите.

2. Замес фарша. В миске смешайте фарш с луком, перцем, чесноком и зеленью. Добавьте соль, чёрный перец, паприку и острый перец (по желанию). Тщательно вымесите массу до однородности.

3. Формовка. Смочите руки водой, сформируйте небольшие котлеты. Обваляйте в сухарях.

4. Жарка. Разогрейте масло на сковороде. Обжарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Ранее мы делились рецептом биточков из минтая и крабовых палочек с секретом! Такой вкуснятины вы не ели.