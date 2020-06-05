Курьеры Delivery Club бастуют у офиса компании

Сотрудники сервиса доставки Delivery Club не отказались от идеи о проведении забастовки. Курьеры вышли на акцию к главному офису компании в Москве.
Работники службы утверждают, что изменилась система работы. В результате они начали получать заказы, конечная точка которых находится более чем в 10 км от начальной.
В организации заявили, что эти изменения были связаны с тестированием расширенной зоны доставки. Все штрафы, появившиеся из-за этого, начали возвращать.
Сотрудники всё равно стоят возле офиса. На месте находится около 20 человек в форме Delivery Club. Рядом с ними стоит полицейский автозак, следует из трансляции, которую
Как писал NEWS.ru, курьеры жалуются, что теперь заказы могут приходить даже по адресу, который находится в 10 километрах от начальной точки. При отказе работник получает штраф. Многие сотрудники готовы просто отказаться выходить на работу. Некоторым из них уже звонили с угрозами увольнения.
4 июня официальный представитель компании Алексей Белоусов говорил, что курьеры стали получать больше денег, а организация за свой счёт увеличила им чаевые в два раза.
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