Курьерам Delivery Club начали погашать долги по зарплате

https://static.news.ru/photo/9e344a64-c068-11ea-b834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьерам Delivery Club, не получавшим зарплату от одного из логистических партнёров сервиса, начали выдавать положенные им выплаты. В компании пообещали погасить все долги за 7-8 июля.

Курьеры логистического партнёра начали получать долги по заработной плате. За вторник и среду они будут полностью погашены, — сообщили ТАСС в пресс-службе Delivery Club.

В компании выразили возмущение отношением логистического партнёра к своим обязательствам и подчеркнули, что договор с ним будет расторгнут. В настоящее время сервис работает в штатном режиме и количество курьеров на смене соответствует плановому.

При этом, осведомлённый источник ТАСС сообщил, что задолженность по зарплате была не у 300, а у 30 курьеров Delivery Club.

Как писал NEWS.ru, в Москве около 300 курьеров Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за двухмесячной задержки зарплат. 9 июля протестующие собрались выйти к офису Mail.Ru Group. Работники доставки требуют выплатить все долги по зарплате, заключить постоянные трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг, прекратить принуждать курьеров переходить на самозанятость, отменить систему штрафов и восстановить ранее незаконно уволенных курьеров. Руководство Delivery Club они предупредили о коллективном обращении в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).