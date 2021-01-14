Кудрин заявил о начале третьей волны пандемии в России

https://static.news.ru/photo/87c8b722-573c-11eb-8f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России уже начинается третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом журналистам на Гайдаровском форуме заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, она уже началась в европейских странах. А то, что происходит в Европе, затем приходит и в Россию.

Идёт третья волна пандемии, она будет как минимум не слабее второй, а может, и сильнее. Расслабиться не получится, благоприятного режима не будет, — убеждён Кудрин.

По его мнению, 2021 год не будет намного легче ушедшего года, когда началась пандемия. Кудрин заметил, что правительство уже приняло решение о продлении антикризисных мер. По его словам, необходимо предпринимать дополнительные шаги для того, чтобы преодолеть кризисную ситуацию.

Глава Счётной палаты призвал на фоне пандемии не забывать о более ранних проблемах, к которым он отнёс и бедность населения. А эпидемиологическая ситуация только усугубила эту проблему. Поэтому, считает Кудрин, нужны структурные реформы.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцинация жителей Москвы от коронавируса зарубежными препаратами возможна только после того, как они будут зарегистрированы в России. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.