Кучера высмеял конфуз посольства США с переименованием Пушкина

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал NEWS.ru ошибку посольства США в России, «переименовавшего» великого русского поэта Александра Пушкина в «Ивана Сергеевича» в поздравлении с Днём русского языка. По словам журналиста, американцы «в очередной раз продемонстрировали свою систему образования, построенную, в основной массе, на чтении Википедии». День русского языка отмечают ежегодно 6 июня — в день рождения Пушкина.

Я думаю, что эти недалёкие люди не способны так тонко издеваться! Потому как никто из русских людей просто физически не воспримет это как издёвку. Они в очередной раз продемонстрировали свою систему образования, построенную, в основной своей массе, на чтении Википедии, которую сами же и составляют, — заявил Кучера.

Посольство США в РФ 6 июня в своём Telegram-канале разместило поздравление с Днём русского языка, в при этом в дипмиссии не стали приводить биографию Александра Пушкина, упомянув памятник великому поэтому на площади Вашингтона и названную его именем галерею искусств в Нью Мехико. Текст заканчивается фразой: «вообщем, тоже любим и уважаем. С Днём Рожденья, Иван Сергеевич!».

Ранее стало известно, что большинство россиян (81%) считает, что политика «отмены», применяемая Западом в отношении русской культуры на фоне спецоперации на Украине, не повлияет на ее развитие, а 22% опрошенных уверены в том, что русская культура даже приобретет, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. При этом каждый второй россиянин обеспокоен данной проблемой, и около трети допускает, что это навредит русской культуре.