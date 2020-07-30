Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях

https://static.news.ru/photo/e7dcc3dc-d254-11ea-95b8-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые хранят свои сбережения в рублях внутри страны.

А ещё остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России? — спросила она в Telegram-канале.

При этом ведущая опубликовала скриншот с курсами валют на 30 июля.

Курс рубля утром 30 июля опустился до многомесячных минимумов по отношению к основным валютам. Доллар взлетел до 73,18 рубля, а евро — до 86,03 рубля. Это максимумы с середины мая и начала апреля соответственно.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак, будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте она проработала восемь лет. Ольга Бузова и Ксения Бородина получают за шоу по $30 тыс. в месяц. А ещё десять лет назад ведущим платили по $5 тыс. Об этом рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев, писал NEWS.ru.