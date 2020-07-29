СМИ узнали, сколько платят ведущим и участникам «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/c15158f2-d224-11ea-b02c-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак, будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте будущий кандидат в президенты России проработала восемь лет.

Ольга Бузова и Ксения Бородина получают за шоу по $30 тыс. в месяц. А ещё десять лет назад ведущим платили по $5 тыс., рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев в интервью KP.RU.

Самый большой гонорар, по его словам, был у Виктории Бони, которая получала по $8 тыс.

А сейчас на «Доме-2» ведущие — тот же Влад Кадони получает максимум 140 тысяч рублей в месяц, — сказал Солнцев.

Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проводит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тыс. рублей. К тому же им достаются бонусы за рекламу: участники проекта могут «по бартеру» получать новую одежду, пользоваться услугами косметологов и пластических хирургов.

Ксения Бородина ко всему прочему успешно зарабатывает на рекламе. Один её рекламный пост стоит более 500 тыс. рублей. Сейчас телеведущая активно рекламирует интернет-магазины с доставкой товаров на дом.

Что касается Ольги Бузовой, она занимает вторую строчку в рейтинге Forbes самых успешных российских звёзд в возрасте до 40 лет. Доход телеведущей оценён в 2,7 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева резко отреагировала, когда журналисты попросили её прокомментировать слухи о том, что она станет ведущей реалити-шоу «Дом-2». Ведущая «Давай поженимся!» опровергла слухи.