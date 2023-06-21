Крымчанка может лишиться сына из-за секса в его присутствии

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В Крыму местная жительница может лишиться родительских прав в отношении сына из-за того, что занималась при нем сексом со своим партнером, передает Telegram-канал Mash. По сообщению канала, мужчина предложил матери ребенка, чтобы сын наблюдал за их интимом, а женщина не воспротивилась этому.

Против мужчины начато уголовное разбирательство. Его обвиняют в развратных действиях сексуального характера, за которые грозит до 20 лет лишения свободы. Женщина тоже может отправится в колонию на три года за неисполнение родительских обязанностей.

О происходившем стало известно после того, как ребенок пересказал все увиденное знакомым сверстникам, а они рассказали об этом своим родителям.

Ранее в Санкт-Петербурге Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении няни 14-летней девочки с физической и ментальной инвалидностью. Мать обнаружила на теле ребенка засосы и следы от укусов, в том числе на груди. Девочка из-за особенностей здоровья не может двигаться. В разбирательстве матери пострадавшей помогает юрист Никита Сорокин.