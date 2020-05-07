Круизные компании РФ подготовили лайнеры к приёму туристов

https://static.news.ru/photo/ad7c8c84-9057-11ea-b059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские круизные компании, организующие туры по рекам страны, подготовили лайнеры к приёму путешественников. Открытие круизных маршрутов может состояться после 1 июня.

Генеральный директор крупной круизной компании Светлана Гончарова сообщила РИА Новости, что бизнесмены ждут указаний от федеральных властей, чтобы начать работу. Замдиректора по развитию другой компании Илья Сухоцкий рассказал агентству, что «сигналы о том, можно ли будет приступать к рейсам в июне, пока поступают противоречивые».

Участники рынка заявляют, что на речных лайнерах на летний период уже зарезервировано как минимум 60% кают. На часть судов продано до 200 мест из 250–280. Этих показателей достаточно, чтобы летние туры были рентабельны. Однако представители отрасли замечают, что большинство продаж пришлось на период до пандемии коронавируса. Бронирования в настоящее время идут не так активно, несмотря на предлагаемые компаниями бонусы. Круизные операторы надеются, что если маршруты не откроются в июне, то это произойдёт в июле. Также предприниматели рассчитывают компенсировать потери от отсутствия иностранных туристов за счёт интереса к путешествиям у россиян.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала власти сосредоточиться на поддержке «инфраструктурного ядра» туристической отрасли, в том числе круизных компаний. По словам Догузовой, сфера туризма может стать «локомотивом выхода из кризиса», передавал NEWS.ru.