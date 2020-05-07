Круизные компании РФ подготовили лайнеры к приёму туристов

Российские круизные компании, организующие туры по рекам страны, подготовили лайнеры к приёму путешественников. Открытие круизных маршрутов может состояться после 1 июня.
Генеральный директор крупной круизной компании Светлана Гончарова
Участники рынка заявляют, что на речных лайнерах на летний период уже зарезервировано как минимум 60% кают. На часть судов продано до 200 мест из 250–280. Этих показателей достаточно, чтобы летние туры были рентабельны. Однако представители отрасли замечают, что большинство продаж пришлось на период до пандемии коронавируса. Бронирования в настоящее время идут не так активно, несмотря на предлагаемые компаниями бонусы. Круизные операторы надеются, что если маршруты не откроются в июне, то это произойдёт в июле. Также предприниматели рассчитывают компенсировать потери от отсутствия иностранных туристов за счёт интереса к путешествиям у россиян.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала власти сосредоточиться на поддержке «инфраструктурного ядра» туристической отрасли, в том числе круизных компаний. По словам Догузовой, сфера туризма может стать «локомотивом выхода из кризиса», передавал NEWS.ru.
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