«Огромный ущерб»: Агаларов оценил последствия теракта в «Крокусе» Эмин Агаларов назвал огромным ущерб, нанесенный «Крокусу» в результате теракта

Ущерб, нанесенный концертному залу «Крокус Сити Холл» в результате теракта, является огромным, заявил музыкант и сын владельца площадки Эмин Агаларов в интервью YouTube-каналу «НеФорбсы». При этом бизнесмен затруднился назвать точную сумму, объяснив, что он и его семья еще не занимались оценкой понесенных убытков.

Мы не занимались [оценкой ущерба]. Понятно, что этот ущерб огромный, потому что пострадал и «Крокус Сити Холл», и прилегающее здание «Экспо», и [выставочный ] «Зал 20». «Крокус Сити Холл» является якорным объектом на территории «Крокуса», который обеспечивал поток людей, трафик. «Крокус» потерпел огромный удар, — сказал Агаларов.

Он отметил, что все концерты, которые планировалось провести в «Крокус Сити Холле» в ближайший год, были отменены. По его словам, их намечалось от 250 до 300. Бизнесмен предположил, что организаторы мероприятий будут искать альтернативные площадки для их проведения. Бизнесмен предположил, что ущерб от теракта в десятки раз превышает стоимость страховки зала.

Я не могу давать оценку, потому что я не внутри процессов структуры «Крокус». Я не пытаюсь дистанцироваться от ситуации, просто это действительно так. С отцом я рядом и до конца, это очевидно и понятно. Мы с ним все время на связи, — пояснил Агаларов.

Бизнесмен добавил, что сейчас большинство объектов на территории [«Крокус Сити»] функционируют. По его словам, торговые центры закрывались на один день для проверки на соблюдение требований пожарной безопасности. Он подчеркнул, что нарушений выявлено не было.

Очевидно, что к такому подготовиться невозможно, — отметил предприниматель.

Агаларов также рассказал, что узнал о теракте в здании от директора концертного зала Романа Грачева. По его словам, он прибыл на место происшествия спустя 40 минут после начала стрельбы. Бизнесмен отметил, что к тому моменту на улице уже лежали тела жертв трагедии.