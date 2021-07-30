Криминалист рассказал, как вычислить офисного воришку

Самый простой и эффективный способ найти человека, который ворует чужую еду из офисного холодильника — заранее поставить видеокамеру. Об этом NEWS.ru рассказал криминалист Михаил Лапидус.

Поставить видеокамеру — самый простой вариант. Брать отпечатки с холодильника — за него все хватаются, делать ДНК с еды — это глупо, — подчеркнул он.

Он отметил, что нет смысла искать следы нарушителя, потому что в общественном месте отпечатки пальцев или ДНК могут оставлять все сотрудники.

Когда это общественное место, большая часть вещественных доказательств, которые имеют дело с ДНК, с отпечатками пальцев — оно всё ничего не стоит. Если это общественное место, то там все за всё хватаются, всё трогают, плюют, кашляют и так далее. Это надо либо разговаривать, ловить на противоречиях, либо проще всего поставить камеру и посмотреть, кто это будет делать в следующий раз, — отметил Лапидус.

Эксперт добавил, что отпечатки пальцев не получится снять даже с упаковки украденной еды. Кроме того, в холодильнике низкая температура и повышенная влажность, что сокращает шансы на сохранение следов.

Даже если снимать отпечатки с обёртки еды, которая в холодильнике лежит — люди её двигают, достают свою, кладут обратно. Нет никакого смысла это делать. И вообще, отпечатки достаточно сложно нормальные получить, потому что я могу провести месяц в доме и не оставить ни одного отпечатка, — заключил он.

Ранее исследование консалтинговой компании Knight Frank показало, что 65% крупных международных компаний хотят сократить свои расходы на офисные пространства. Аналитики считают, что такие изменения являются следствием пандемии коронавируса и опыта удалённой работы. В настоящий момент компании рассматривают офисы как места для встреч и обсуждений.