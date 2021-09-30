В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в военной части на Урале

В Кремле видели сообщения СМИ о нарушениях уставных отношений в военной части в Свердловской области. Однако пока неизвестно, правдива ли эта эта информация. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении членов Комитета солдатских материей про случаи поборов и давления, пишет РИА Новости.

В Кремле, безусловно, видели сообщения об этом в СМИ. Мы не знаем, насколько они соответствуют действительности, — сказал Песков.

Представитель Кремля предложил членам Комитета и другим заинтересованным лицам обратиться за разъяснениями в Минобороны.

В данном случае исходим из того, что в первую очередь Комитет солдатских матерей и кто бы то ни было могут обратиться в Министерство обороны. Минобороны предоставляет такую возможность и охотно идёт на контакт, — сообщил он.

Ранее стало известно, что 29 сентября в войсковой части 93401 в Свердловской области покончил с собой один из военнослужащих. Днём ранее другого солдата, сбежавшего из части, нашли мёртвым. По предварительным данным, он погиб от удара током. Бывший срочник данной войсковой части, проходивший службу в 2015–2016 годах, рассказал об издевательствах над военнослужащими.