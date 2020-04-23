Кремль открестился от политической цензуры в «Ведомостях»

https://static.news.ru/photo/551011b6-8552-11ea-ae89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Кремль не вмешивается в редакционную политику средств массовой информации (СМИ) и заинтересован в том, чтобы в России были «классные издания с талантливыми коллективами». В этом журналистов заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о запрете ряда политических тем и.о. главного редактора «Ведомостей» Андреем Шмаровым, который якобы был введён по настоянию администрации президента.

Мы не можем никак комментировать редакционную политику и не хотим этого делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля заверил, что не знает, от кого руководитель творческого коллектива издания мог получить такие рекомендации.