Кремль открестился от политической цензуры в «Ведомостях»

https://static.news.ru/photo/551011b6-8552-11ea-ae89-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Titov/Global Look Press
Кремль не вмешивается в редакционную политику средств массовой информации (СМИ) и заинтересован в том, чтобы в России были «классные издания с талантливыми коллективами». В этом журналистов заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал информацию о запрете ряда политических тем и.о. главного редактора «Ведомостей» Андреем Шмаровым, который якобы был введён по настоянию администрации президента.
Мы не можем никак комментировать редакционную политику и не хотим этого делать, влезать в редакционные дела того или иного СМИ, — цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля заверил, что не знает, от кого руководитель творческого коллектива издания мог получить такие рекомендации.
Ранее, как писал NEWS.ru, редактор издания «Ведомости» Ксения Болецкая рассказала, что Шмаровы запретил журналистам выступать с критикой поправок в Конституцию, в том числе об обнулении президентского срока, а также ссылаться на «некачественные» опросы «Левада-центра». Нарушившим ограничение, по её словам, пригрозили увольнением.