Кремль: о шествии Путина с участниками «Бессмертного полка» говорить рано

https://static.news.ru/photo/e3989adc-8d55-11eb-ad62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Об очном участии президента России Владимира Путина в шествии «Бессмертного полка» говорить ещё рано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, хочет ли президент принять участие в акции 9 мая, ведь к тому времени у него уже сформируется иммунитет к коронавирусу.

Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка. Всё-таки впереди ещё больше чем один месяц — полтора месяца впереди, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также отметил необходимость надеяться, что эпидемиологическая обстановка позволит снять дополнительные ограничения в городах, в том числе и в Москве. После чего уже можно будет принимать решения о личном участии президента.

Но мы сейчас живём в такое время и в таких условиях эпидемиологических, что загадывать на полтора месяца достаточно трудно и, наверное, дело это крайне неблагодарное, — сказал он.

Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Мероприятие было непубличным. Дмитрий Песков уточнил, что президент не является сторонником вакцинации «под камеры», он и без этого многое делает для пропаганды российских вакцин.

Как сообщал NEWS.ru, шествие «Бессмертного полка» в 2021-м готовят как в живом, так и в онлайн-формате. Окончательное решение примут в зависимости от эпидситуации в мае на фоне пандемии COVID-19, рассказал глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. В 2020-м традиционное мероприятие перевели на интернет-платформу из-за вспышки коронавирусной инфекции.