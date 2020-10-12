Красноярский бодибилдер, затолкавший девушку в лифт, хочет уехать из города

https://static.news.ru/photo/43f1448e-0c86-11eb-a96e-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ярмола Фото: igor.yarmola/instagram.com

Имя чемпиона Красноярска по бодибилдингу, мастера спорта по пауэрлифтингу Игоря Ярмолы 11 октября стало известно всей стране. Однако вовсе не таким образом, как, вероятно, надеялся спортсмен. Он «прославился» после того, как в Сеть попала запись, на которой видно, как он грубо заталкивает девушку в лифт, а рядом находится маленький ребёнок.

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После того как история получила огласку, Ярмола объяснил случившееся семейной ссорой. Он заявил, что инцидент между ним и его девушкой очень быстро был исчерпан, а его грубое поведение было лишь эмоциональным всплеском. Игорь подчёркивает, что никогда не применял насилие в семье.

Там нет избиения, нет грубого отношения к ребёнку. Я не орал. Да, я пытался её затащить в лифт, удержать, чтобы подняться домой и прекратить цирк в подъезде. Потом мы вышли на улицу, поговорили, и всё было нормально. А утром проснулись знаменитые, — приводит слова Ярмолы издание «Подъём».

По словам спортсмена, в соцсетях на него посыпались оскорбления и угрозы. А бывший муж его девушки угрожает забрать пятилетнего ребёнка. Трагичность ситуации, как утверждает Игорь, заключается в том, что он собирался сделать спутнице предложение. Однако после такого скандала ему, вероятно, придётся покинуть Красноярск. Бодибилдер считает, что ему необходимо уехать на полгода или на год. Но он не уверен, сможет ли вернуться и восстановить отношения с девушкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что делом занялась полиция. Ведомство начало проверку по факту инцидента, даже несмотря на то, что заявления по нему не поступало.