В Красноярске бодибилдер силой затолкал жену и сына в лифт

https://static.news.ru/photo/4f19e870-0bb9-11eb-8800-fa163e074e61_660.jpg Фото: igor.yarmola/Instagram.com

В Красноярске мужчина пытался силой затолкал женщину и ребёнка в лифт, когда те сопротивлялись и не хотели ехать вместе с ним. Инцидент сняли установленные в подъезде дома и в лифтовой кабине камеры видеонаблюдения.

Сторонником силового метода общения оказался мастер спорта по пауэрлифтингу, а также чемпион Красноярска по бодибилдингу Игорь Ярмола, а остальные участники конфликта — членами его семьи, передаёт РЕН ТВ.

Сначала он удерживал жену перед лифтом руками, а затем, когда двери открылись, попытался силой затащить женщину внутрь. Завязалась драка, во время которой мальчик и женщина попытались сбежать от спортсмена. Тогда Ярмола толкнул женщину на пол лифта, а затем бросился догонять ребенка, которому удалось убежать от отца.

Позже бодибилдер объяснил произошедшее семейной ссорой.

Это нормально, семьи ругаются, бывает такое, — высказал мнение Ярмола.

Он отметил, что в тот момент из-за разногласий «жена не хотела идти домой». Однако спустя час после инцидента, заверил спортсмен, конфликт был исчерпан и вся семья «спокойно пила чай на кухне».

Тем не менее полицейские начали проверку по факту инцидента, хотя и отметили, что в ведомство с заявлением по этому происшествию обращений не поступало.

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