Подруга Овсиенко рассказала об издевательствах сожителя над певицей

https://static.news.ru/photo/81bd0a74-08cf-11eb-98f4-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко Фото: Татьяна Овсиенко/vk.com

Подруга Татьяны Овсиенко считает, что певицу нужно спасать от её сожителя. Знакомые 53-летней артистки неоднократно заявляли, что она часто становится жертвой издевательств со стороны своего партнёра Александра Меркулова.

Как пишет KP.RU, избранник звезды 90-х имеет несколько судимостей. Овсиенко потратила большую часть состояния на оплату адвокатов для бойфренда, в результате из всего имущества, которым она владела, осталась только четырёхкомнатная квартира в Москве.

После освобождения Меркулова из тюрьмы в 2017 году отношения пары ухудшились.

Денег стало не хватать. Это злило её гражданского мужа, который сам не работает. Последнее время мы Таню почти не видим, она ведёт закрытый образ жизни. Иногда от нее запашок — похоже, к рюмочке прикладывается, - рассказала изданию подруга певицы.

Женщина уверяет, что Меркулов спаивает Овисенко и заставляет сидеть дома, выпуская только на корпоративы и концерты.

У неё лицо опухшее, руки стали трястись. На руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он её хватает и словно душит, - призналась подруга Овсиенко.

Как сообщал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь певицы призвал её поклонников не беспокоиться из-за длительного отсутствия Овсиенко в соцсетях. Представитель артистки заявил, что она не выходит на связь по причине занятости.