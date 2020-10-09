Овсиенко вышла на связь после слухов об избиении

https://static.news.ru/photo/5c583cd2-0a45-11eb-80ae-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко Фото: tatiana_ovsienko/instagram.com

Певица Татьяна Овсиенко посмеялась над слухами о том, что её избивает любимый мужчина. По её словам, в их отношениях всё хорошо, а многое из того, что в последние дни обсуждали в публичном пространстве, не более чем сплетни.

Своё «исчезновение» она объяснила тем, что с середины марта из-за коронавируса села на самоизоляцию и почти нигде не появлялась. Но если другие звёзды — активные пользователи социальных сетей, то Овсиенко такая публичность не доставляет удовольствия.

Мы все вместе проводили время дома <...> — я, Сашка (возлюбленный Александр Меркулов. — NEWS.ru), сестра, её сын. До коронавируса с нами ещё и моя мама была, здорово помогала по хозяйству, но потом вынужденно уехала в Киев — у неё умер брат, потом следом племянник, — цитирует Овсиенко StarHit.

Слухи о домашнем насилии, по её словам, доставили матери звезды немало неудобств: ей начали часто звонить и беспокоить.

Сейчас певица отдыхает в Крыму, куда пара приехала неделей ранее. Они купаются, гуляют по окрестностям, занимаются спортом.

Овсиенко отметила, что столько внимания к своей персоне не наблюдала уже давно. Она иронично предположила, что это, возможно, хотя бы повлечёт приглашения на корпоративы.

Все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую, — посмеялась певица.

Ранее, как писал NEWS.ru, неназванная подруга Овсиенко заявила СМИ, что ту нужно спасать от её сожителя: якобы та стала жертвой издевательств, а Меркулов спаивает её и заставляет сидеть дома, выпуская только на корпоративы и концерты.