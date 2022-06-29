Красивые номера за большие деньги: найден новый способ пополнения бюджета

Идея о том, что богатые люди должны больше бедных участвовать в пополнении госбюджета, поддерживается правительствами многих стран. Россия не исключение. Так, в прошлом году в стране заработал «налог для богатых». Ставка налога для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год, выросла с 13% до 15%. Также в нашей стране существует налог на роскошь, который платят обладатели дорогих машин и больших квартир. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает также пополнить бюджет за счет продажи новых категорий номеров для машин. NEWS.ru ознакомился с проектом и узнал мнение экспертов.
Один из способов — это «очень престижные» автомобильные номера с нестандартным количеством символов. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает продавать такие номера официально. Чтобы граждане покупали их на аукционе через портал госуслуг в рамках действующих стандартов регистрации номерных знаков. Стартовая цена за нестандартный номер ожидается в размере 600 тысяч рублей.
Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает официально разрешить продавать и регистрировать транспортные средства с меньшим количеством знаков в номере. Для этого необходимо лишь законодательно разрешить исполнительным органам власти выпускать «очень престижные номера». То есть сделать соответствующее дополнение в ГОСТ. Такие номера не должны противоречить международным стандартам и регламентам. По ним всегда можно будет определить страну и регион регистрации автомобиля.
Особую ценность и, соответственно, огромный потенциальный доход в пользу государства несут в себе именно «очень престижные» номера — такие, которые не ограничены обязательным наличием установленного количества букв и цифр согласно действующим стандартам. Например, 7, 7А, 7АА, 007, 07А. Стартовая стоимость таких номеров должна зависеть от количества цифр или букв: причем чем их меньше, тем цена должна быть выше.
Подобная практика существует во многих государствах мира — и успешно себя зарекомендовала. В Объединенных Арабских Эмиратах на «очень престижных» номерах правительственный регулятор зарабатывает десятки миллионов долларов за один аукцион. Этот механизм действует на протяжении десятилетий и пользуется большим спросом не только у граждан, но и среди иностранцев. Например, 8 октября 2016 года номерной знак «5» эмирата Дубай был продан за €8 млн, а всего в тот день на аукционе было продано еще 80 «очень престижных» номеров.
По обращению Дмитрия Давыдова уже получен ответ из двух ведомств — МВД и Государственной думы РФ. В первом начальник отдела по работе с обращениями граждан А. Горюнова пояснила, что ГОСТом Р 50577-2018 уже определены требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам. Изменение закрепленной в ГОСТе структуры используемых при государственной регистрации транспортных средств государственных регистрационных знаков в настоящее время не планируется.
Председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД РФ Е. Москвичев сообщил, что вопрос, касающийся присвоения транспортным средствам номеров «с красивой комбинацией букв и цифр» законодательно уже решен. Законом о государственной регистрации транспортных средств установлено, что порядок и условия присвоения транспортным средствам таких номеров определяет правительство Российской Федерации. Дополнительного законодательного регулирования данный вопрос не требует.
Продажа «красивых» номеров — эффективный способ пополнения бюджета, сообщил NEWS.ru автоэксперт Вячеслав Субботин. Он отметил, что такая практика есть во многих странах и она показала свою эффективность.
Эти номера все равно продаются тем или иным путем. Но деньги текут не в бюджет, а в карманы тех, кто их распределяет. Раз это не остановить, то считаю, что можно регулировать. То есть продавать можно, устраивая аукционы. Пусть деньги идут в бюджет на хорошие цели.
Неоднократные попытки продавать номера на государственных аукционах уже были, сообщил NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Но напомнил, что законопроект был готов и почти внесен в Государственную думу, но затем что-то его остановило. Поэтому пора довести это дело до логического завершения.
Реализация инициативы позволит существенно пополнить доходную часть российского бюджета и направить вырученные деньги на улучшение автомобильной инфраструктуры. Дмитрий Давыдов надеется на законодательную поддержку его предложений со стороны государства.