Красивые номера за большие деньги: найден новый способ пополнения бюджета Любители очень престижных номеров должны платить государству, а не частным лицам

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Идея о том, что богатые люди должны больше бедных участвовать в пополнении госбюджета, поддерживается правительствами многих стран. Россия не исключение. Так, в прошлом году в стране заработал «налог для богатых». Ставка налога для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год, выросла с 13% до 15%. Также в нашей стране существует налог на роскошь, который платят обладатели дорогих машин и больших квартир. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает также пополнить бюджет за счет продажи новых категорий номеров для машин. NEWS.ru ознакомился с проектом и узнал мнение экспертов.

Один из способов — это «очень престижные» автомобильные номера с нестандартным количеством символов. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает продавать такие номера официально. Чтобы граждане покупали их на аукционе через портал госуслуг в рамках действующих стандартов регистрации номерных знаков. Стартовая цена за нестандартный номер ожидается в размере 600 тысяч рублей.

Автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает официально разрешить продавать и регистрировать транспортные средства с меньшим количеством знаков в номере. Для этого необходимо лишь законодательно разрешить исполнительным органам власти выпускать «очень престижные номера». То есть сделать соответствующее дополнение в ГОСТ. Такие номера не должны противоречить международным стандартам и регламентам. По ним всегда можно будет определить страну и регион регистрации автомобиля.

Особую ценность и, соответственно, огромный потенциальный доход в пользу государства несут в себе именно «очень престижные» номера — такие, которые не ограничены обязательным наличием установленного количества букв и цифр согласно действующим стандартам. Например, 7, 7А, 7АА, 007, 07А. Стартовая стоимость таких номеров должна зависеть от количества цифр или букв: причем чем их меньше, тем цена должна быть выше. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Подобная практика существует во многих государствах мира — и успешно себя зарекомендовала. В Объединенных Арабских Эмиратах на «очень престижных» номерах правительственный регулятор зарабатывает десятки миллионов долларов за один аукцион. Этот механизм действует на протяжении десятилетий и пользуется большим спросом не только у граждан, но и среди иностранцев. Например, 8 октября 2016 года номерной знак «5» эмирата Дубай был продан за €8 млн, а всего в тот день на аукционе было продано еще 80 «очень престижных» номеров.

По обращению Дмитрия Давыдова уже получен ответ из двух ведомств — МВД и Государственной думы РФ. В первом начальник отдела по работе с обращениями граждан А. Горюнова пояснила, что ГОСТом Р 50577-2018 уже определены требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам. Изменение закрепленной в ГОСТе структуры используемых при государственной регистрации транспортных средств государственных регистрационных знаков в настоящее время не планируется.

Председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД РФ Е. Москвичев сообщил, что вопрос, касающийся присвоения транспортным средствам номеров «с красивой комбинацией букв и цифр» законодательно уже решен. Законом о государственной регистрации транспортных средств установлено, что порядок и условия присвоения транспортным средствам таких номеров определяет правительство Российской Федерации. Дополнительного законодательного регулирования данный вопрос не требует.

Продажа «красивых» номеров — эффективный способ пополнения бюджета, сообщил NEWS.ru автоэксперт Вячеслав Субботин. Он отметил, что такая практика есть во многих странах и она показала свою эффективность.

Эти номера все равно продаются тем или иным путем. Но деньги текут не в бюджет, а в карманы тех, кто их распределяет. Раз это не остановить, то считаю, что можно регулировать. То есть продавать можно, устраивая аукционы. Пусть деньги идут в бюджет на хорошие цели. Вячеслав Субботин автомобильный эксперт

Неоднократные попытки продавать номера на государственных аукционах уже были, сообщил NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Но напомнил, что законопроект был готов и почти внесен в Государственную думу, но затем что-то его остановило. Поэтому пора довести это дело до логического завершения.

Реализация инициативы позволит существенно пополнить доходную часть российского бюджета и направить вырученные деньги на улучшение автомобильной инфраструктуры. Дмитрий Давыдов надеется на законодательную поддержку его предложений со стороны государства.