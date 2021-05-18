Порядок езды на электросамокатах могут прописать в ПДД

https://static.news.ru/photo/f406ba60-b7cc-11eb-8192-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правилах дорожного движения необходимо прописать порядок езды на электросамокатах. Такого мнения придерживается председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает РИА Новости.

Я думаю, что, конечно, какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в Правила дорожного движения, — цитирует агентство парламентария.

По его мнению, необходимо вносить изменения в стандарты по выпуску таких транспортных средств, прописывать в технических регламентах требования к их двигателям, регулировать скорость передвижения на самокатах. В то же время депутат признался, что конкретного «рецепта» у него нет.

Согласно статистике ГИБДД, в 2020 году в России произошло 331 ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. В этих авариях погибли шесть человек.

Ранее глава Межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов выступил с идеей о выделении на дорогах полосы для самокатчиков. Он пояснил, что каждая полоса в России имеет ширину 3,2 м, тогда как в Европе — 2,5 м. Эту «лишнюю» часть дороги он и предложил отдать под движение самокатов.