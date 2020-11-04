Ковид-диссидент укусил полицейского за палец в Москве

https://static.news.ru/photo/904ec986-1f33-11eb-82ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в России и напоминания властей о необходимости соблюдать меры защиты в период пандемии коронавируса, всё ещё находятся те, кто игнорирует требования. Один из таких людей в Москве сцепился с сотрудником полиции и укусил его за палец.

Инцидент произошёл в среду 4 ноября в магазине на улице Покрышкина. Как сообщает MK.RU, молодой мужчина пришёл в супермаркет, где охрана попросила его надеть маску. Покупатель отказался, и сотрудникам магазина пришлось вызывать полицию.

Патрульный ОМВД по району Тропарёво-Никулино предложил мужчине проехать с ним в отделение для составления протокола. Но неожиданно представитель правоохранительных органов столкнулся с ожесточённым сопротивлением. Сначала нарушитель правил стал угрожать полицейскому служебным разбирательством, а потом прокусил ему указательный палец и в довершение ударил ногой по капоту патрульного автомобиля.

Дальнейших подробностей не сообщается. Отмечается при этом, что за сопротивление представителю власти мужчине грозит уголовное преследование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по данным социологического исследования, примерно 25–30% россиян считают, что угроза распространения коронавируса преувеличена, и болезнь не является серьёзной. Из них около 10% совсем отрицают опасность инфекции и не соблюдают эпидемиологические меры.