Котяков: предпосылок для введения четырёхдневки нет

https://static.news.ru/photo/e431eb4c-bfa0-11eb-a831-96000091f725_660.jpg Антон Котяков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В настоящее время нет ярко выраженных предпосылок к введению в России четырёхдневной рабочей недели. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщает «Интерфакс».

Министр отметил, что пока в ведомство на поступало оформленного и обоснованного предложения, в котором бы разъяснялись причины перехода на сокращённую рабочую неделю. Он заверил, что как только это произойдёт, министерство обязательно рассмотрит инициативу.

Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — чётких, ярко выраженных — не видим, — сказал Котяков.

Он добавил, что сейчас активно внедряется альтернативный режим работы — удалённая занятость. При этом министр подчеркнул, что работа за пределами офиса не должна приводить к сокращению зарплаты, если работник выполняет все требования и условия, заявленные работодателем при трудоустройстве.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее неоднократно говорил о важности перехода РФ на четырёхдневку. Он уверен, что постепенное сокращение рабочего времени — разумный шаг.

Россияне к этой идее относятся неоднозначно. Согласно данным опросов, 39% граждан поддерживают её и столько же высказываются против. По мнению первых, такие изменения в рабочем графике являются логичными из-за развития технологий, вторые же считают, что это отрицательно скажется на экономическом росте страны и благосостоянии граждан.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что введение четырёхдневки оправданно. По его словам, это необходимо, чтобы россияне больше отдыхали. Он также предсказал, что через 15–20 лет возможен переход на трёхдневную рабочую неделю.