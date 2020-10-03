Космонавты готовятся выпить воду из мочи

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На западе столицы прошли похороны Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Погребение состоялось на Кунцевском кладбище. Отец националиста поблагодарил всех присутствующих за соболезнования и за деньги, которые они перечислили на организацию похорон.

Никогда он не был фашистом. Национал-социалистом, ну, наверное, где-то как-то был, наверное, и больше сказать нечего, — сказал отец Тесака в речи, опубликованной РЕН ТВ. По мнению родственника покойного, его...