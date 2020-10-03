Космонавты готовятся выпить воду из мочи

Российские космонавты на борту Международной космической станции готовятся вечером выпить воду, которая получена из мочи. Новая технология её переработки испытывается в рамках эксперимента «Сепарация».
Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую. И вечером мы уже будем пить эту воду, — написал в Twitter Иван Вагнер.
Экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС установлена в российском модуле «Рассвет». На российской станции «Мир» была подобная система предыдущего поколения СРВ-У. В американском сегменте станции используют аналогичные установки.
Ранее NEWS.ru писал, что компания GreenPee по согласованию с Советом Амстердама установила восемь писсуаров с наполнителем из конопли в центре нидерландской столицы. После их опорожнения смесь мочи и конопли хотят использовать в качестве органических удобрений для городских парков, садов на крышах и городских ферм.