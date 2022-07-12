«Коррупция везде и вокруг»: дело петербургских генералов назвали системным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело петербургских генералов МВД о злоупотреблении полномочиями — это результат системной работы, заявил руководитель антикоррупционного комитета Московской области Сергей Королёв. Коррупция в России повсюду, а вот задержания таких высоких чинов кажутся единичными, отметил он в разговоре с «Царьградом».

Это и есть системность, которая, к большому сожалению, для обычных граждан выглядит точечной, а коррупция у нас, так скажем, везде и вокруг. А такого рода новости — о задержании столь высокопоставленных руководителей, они единичны. По крайней мере, так кажется обычным людям, — сказал Королёв.

Он добавил, что многое просто не попадает в средства массовой информации. Также Королёв рассказал, что коррупционными расследованиями занимаются центральный аппарат Следственного комитета и ФСБ, так как на местах эти структуры сращены с органами прокуратуры и не дают нужной эффективности.

До этого Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и ещё трёх фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. По мнению следствия, подозреваемые использовали средства полицейского фонда для личных целей.