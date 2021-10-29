Коррекционные школы остались вне комиссии по техсредствам для слабовидящих

Среди комиссии при Росстандарте по разработке новых ГОСТов для электронных ручных видеоувеличителей (ЭРВУ) не оказалось представителей коррекционных школ. А ведь именно они учат слабовидящих детей и взрослых пользоваться устройствами. На это обратил внимание секретарь Ассоциации руководителей образовательных организаций для обучающихся с нарушениями зрения Павел Суворов. Его слова приводит портал argumenti.ru.

Нас включили лишь в список наблюдателей без права голоса. То есть мы можем читать документы, наблюдать за перепиской членов ПК-5 по электронной почте, но ничего сами предлагать и обсуждать не можем. Хотя, на мой взгляд, конечно же при обсуждении должно учитываться мнение конечных потребителей, коррекционных школ в том числе. Получается, что в составе комиссии есть производители, есть дистрибьюторы, но нет коррекционных школ, — рассказал Суворов.

Он добавил, что нельзя ограничивать конкуренцию производителей при утверждении стандартов.

Руководитель отдела автоматизации информационных и библиотечных процессов Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих Сания Батталова сказала, что отказ в ведомстве объяснили тем опозданием с заявкой. Но, по её словам, о начале утверждения стандартов библиотеку не уведомили, а в открытых источниках информации не было.

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