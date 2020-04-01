https://static.news.ru/photo/8f31c10e-740a-11ea-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два директора департаментов МЧС РФ перешли на режим самоизоляции и работают дистанционно из-за подозрения на инфицирование коронавирусом.

Руководители департаментов проявили бдительность и ушли на режим самоизоляции после того, как у них немного поднялась температура. Симптомов коронавирусной инфекции не выявлено. Поставлен диагноз ОРВИ, — рассказала ТАСС глава департамента информационной политики МЧС России Жанна Терехова.

По её словам, мужчины сдали тест на СOVID-19 и ждут результатов.

РБК уточняет , что речь идёт о директоре департамента спасательных формирований Игоре Кутровском и главе департамента информационных технологий и связи МЧС РФ Сергее Ефименко.

Ранее NEWS.ru писал, что работник «Газпрома» заразился коронавирусной инфекцией, в настоящее время устанавливается круг людей, с которыми он контактировал. Специалист чувствует себя удовлетворительно, медики оценивают его состояние как стабильное.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.