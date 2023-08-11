Коронавирус вернулся? Что за новый штамм «Эрис» пришел в Россию, чем опасен Специалисты рассказали, чем опасна мутация «омикрона»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в перечень вызывающих интерес новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 и его активно распространяющийся в мире подвариант, которому присвоено название «Эрис». В Роспотребнадзоре заявили, что последний пока не получил широкого распространения в РФ, но расслабляться не следует, потому что риски осложнения эпидемической ситуации с COVID-19 существуют. Что собой представляет новый вариант ковида, насколько он опасен и чем отличается от других комбинаций вируса — в материале NEWS.ru.

Что известно о новом штамме коронавируса

Как заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове, в организации не фиксируют изменений в тяжести течения инфекции, вызванной EG.5, в сравнении с другими вариантами «омикрона».

В свою очередь в Роспотребнадзоре утверждают, что сейчас вариант «омикрона» EG.5 «пока не получил широкого распространения» в РФ, но «риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют». В ведомстве уточнили, что к 10 августа в стране было «выявлено всего 17 случаев штамма „Эрис“, или 0,24 % от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года».

«Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям. „Эрис“ способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ВОЗ распространенными симптомами заражения этим вариантом также называют головную боль и усталость.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Ждать ли новой волны COVID-19, поможет ли от штамма «Эрис» вакцинация

Как заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов, сейчас наблюдается рост случаев заболеваемости COVID-19 в США и Японии. Он отмечает, что за время пандемии многие успели переболеть и привиться, поэтому вирус становится менее опасным.

«С определенной периодичностью, примерно пять месяцев, появляются новые волны, но сейчас это уже не так тяжело и не уносит жизни многих людей. Люди переболели, поставили вакцины, сам по себе вирус стал менее летальным и патогенным для человека. Остается проблема последствий ковида, от которой страдают по всему миру», — отметил Чепурнов.

Он подчеркнул, что новые варианты коронавируса появляются постоянно, пока они «не тяжелее, чем все последние варианты омикрона».

«Некоторые из них оказываются более сильными в плане способности к распространению и заражению. Однако в остальном ничего существенного по тяжести не меняется. Ничего критичного в варианте „Эрис“ нет. Ситуация становится похожей на ту, к которой мы привыкли по гриппу», — продолжил собеседник NEWS.ru.

Чепурнов также отметил, что вакцинирование продолжает защищать от тяжелого течения коронавируса и летальных исходов — «не на 100%, но тем не менее». По словам ученого, во время господства штамма «дельта» в 2021 году вакцинация сокращала количество летальных исходов в 5–10 раз. После появления «омикрона» — в два раза.

Врач-терапевт и популяризатор науки Алексей Водовозов выразил надежду, что россиян от штамма «Эрис» защитят обновленные вакцины «Спутник», которые должны появиться осенью 2023 года.

«Снова растут показатели заболеваемости и госпитализаций, превратится ли это в полноценную очередную волну — увидим, но вопросы осенней вакцинопрофилактики становятся как никогда актуальными. Надеемся, обновленные „Спутники“ „выйдут на орбиту“ вовремя, а вопросы необходимого финансирования будут решены еще в этом столетии», — написал Водовозов в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда появился вариант «Эрис», как он себя ведет

По словам Водовозова, новый вариант «омикрон»-штамма «Эрис» появился в Европе в феврале 2023 года, а 19 июля был включен ВОЗ в список вариантов наблюдения. В Великобритании этот тип «омикрона» «растет со скоростью 20,5% в неделю, в США за две недели вырос с 11,9% до 17,3%, став в итоге самым распространенным вариантом», обратил внимание медик.

Также Алексей Водовозов предположил, что у «Эриды» есть генетические черты предыдущих мутаций коронавируса.

Что такое штамм «омикрон», откуда он взялся

До появления EG.5, в мире фиксировали множество других вариаций «омикрона», который изначально сам был мутантом. Как писал NEWS.ru, первое заражение «омикроном» было официально зафиксировано в ноябре 2021 года на юге Африки. Там он быстро распространился, а затем стал доминирующим в мире, вытеснив считавшийся наиболее опасным штамм «дельта». В отличие от последнего, «омикрон» распространялся в несколько раз быстрее и столь же стремительно эволюционировал. К июню 2022 года у него было около полусотни мутаций — больше, чем у других вариантов коронавируса.

«Этот вирус ведёт себя как вырожденец — десятки мутаций в одном гене, это значит, что у него дисбаланс в генетической системе», — объяснял NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн.

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Штаммы «цербер», «кракен», «кентавр» и другие, чем они отличаются

Одним из первых вариантов «омикрона» был так называемый ВA.2. Его называли «стелс-омикроном» — из-за того, что его сложно отличить при проведении ПЦР-тестов от других штаммов.

Сразу после появления версии BA.2 исследователи опасались, что она еще более заразна (по данным ВОЗ, он передавался в 1,5 раза быстрее) и может вызывать более тяжелое течение болезни. В октябре 2022 года исследователи пришли к выводу, что в этот вариант вызывает менее тяжелое заболевание по сравнению с предыдущими.

Следом за ним в США появились варианты, считавшиеся еще более заразными. В июне 2023-го в Индии выявили штамм, который назвали «кентавр». От него, в свою очередь «откололся» новый вирус-мутант, названный «хироном». По оценкам ученых, этот тип отличался более высокой способностью преодолевать иммунитет.

В октябре 2022 года в США выявили вариант, который получил название «кракен». Его считали способным к еще более быстрому распространению за счет эволюционных преимуществ по сравнению с другими вариантами «омикрона». В начале 2023 года Роспотребнадзор не исключал, что этот вариант может стать доминирующим в РФ.

Вирусолог Петр Чумаков так характеризовал течение болезни при заражении «кракеном»: «Некоторые люди, которые не болели и обладают слабым иммунитетом, могут болеть в очень тяжелой форме. Равно как и прошлый „омикрон“ — он тоже вызывал у кого-то довольно серьезное заболевание, а у кого-то довольно слабенькое, вплоть до бессимптомного».

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Сублиния «омикрона» BA.3 оказалась не столь распространенной, но западные ученые констатировали, что этот вариант примерно на 70% превосходил предыдущие версии этой разновидности коронавируса в плане противостояния действию антител вакцинированных людей.

Летом 2022 года в мире также стали распространяться новые варианты «омикрона» — BA.4 и BA.5. С ними был связан новый рост заболеваемости в разных странах, в том числе в России. Специалисты связывали с этими генерациями вируса шестую волну пандемии, а также отмечали их способность заражать вакцинированных.

«BA.5 прекрасно обходит вакцинную защиту, то есть может заражать людей, которые были привиты и получили бустер. Но вакцины защищают от тяжелого течения, и защита по-прежнему сохраняется на очень высоком уровне — порядка 90%», — объясняла NEWS.ru биологи и популяризатор науки Ирина Якутенко.

К концу 2022 года в мире стал распространяться вариант «омикрон»-штамма который получил название «цербер». В России первые случаи заражения ими были выявлены в ноябре 2022 года, тогда же вновь был выявлен рост заболеваемости COVID-19. Его называли более заразным, чем предыдущие варианты.

В апреле 2023 года в Россию проник еще один новый вариант — «арктур». Глава Роспотребнадзора Анна Попова называла его «самым заразным из всех, приходившихся на нашу судьбу коронавирусов». Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев отмечал, что этот вариант вируса можно легко перепутать с синуситом или ОРВИ. По его словам, симптоматика COVID-19 сильно изменила свое направление и теперь в основном обращена на слизистую носоглотки, заднюю стенку носа и миндалины.

Вскоре поле этого, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19, которая была объявлена в 2020 году.

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