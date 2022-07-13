Новый подвид «омикрона» нашли в Нидерландах В Нидерландах обнаружили новый подвид «омикрона» под названием «кентавр»

Фото: Patrik Uhlir/CTK/Global Look Press

Лабораторные исследования

Новый подвид «омикрона» под названием «кентавр» обнаружили в Нидерландах, заявили в Голландском институте общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM). Первый случай в Нидерландах обнаружился в образце, поступившем из провинции Гелдерланд на востоке страны, пояснили в ведомстве.

Вариант BA.2.75 коронавируса SARS—КоВ—2 теперь также установлен в Нидерландах. Вариант был обнаружен в образце от 26 июня 2022 г. из северо-восточного региона Гелдерланд, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «кентавр» может легче обойти защиту от коронавируса SARS-CoV-2 «из-за небольших специфических изменений». В RIVM заверили, что держат ситуацию под контролем