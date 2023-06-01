Роспотребнадзор назвал сумму ущерба от пандемии COVID-19 Роспотребнадзор: экономический ущерб от пандемии COVID-19 составил 1,6 трлн рублей в 2022 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совокупный экономический ущерб от пандемии коронавируса в 2022 году составил 1,6 триллиона рублей, говорится в государственном докладе Роспотребнадзора. В эту сумму входят прямые медицинские расходы, потеря рабочего времени, когда пациент находится на больничном, и потери рабочего времени в случае смерти пациентов трудоспособного возраста.

Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 г. составил не менее 1,6 триллионов рублей, — сообщают аналитики Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве отметили, что экономические потери государства от COVID-19 в 2022 году могли быть существенно выше. Снижение ущерба было обеспечено за счет использования тест-систем ПЦР для контроля уровня циркуляции SARS-CoV-2 в популяции. Это позволило выявлять заболевших на ранней стадии, рекомендовать для них карантинные меры.

Ранее доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Михаил Чумаков заявил, что ожидать появления более опасного штамма COVID-19 не стоит. По его словам логика вирусов такова, что при эволюции они становятся менее патогенными.

До этого инфекционист Евгений Тимаков заявлял, что примерно в июне в России может начаться новая волна пандемии, которая придет в страну из Китая. По его словам, у россиян уже есть перекрестный иммунитет, который защитит от тяжелого течения заболевания.