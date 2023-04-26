В Роспотребнадзоре назвали отличительную особенность штамма «арктур» Глава Роспотребнадзора Попова: штамм «арктур» — самый заразный из коронавирусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый штамм коронавируса «арктур» оказался самым заразным из тех, что появлялись на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она отметила, что число случаев заражения коронавирусом постепенно начинает снижаться только сейчас, а наиболее действенными способами защиты остаются меры личной гигиены.

«Арктур» — самый контагиозный, самый заразный из всех, приходившихся на нашу судьбу коронавирусов. <...> Мы видим риски распространения, они, безусловно, реализуются, но единственный способ защиты — это наша собственная защита, наша забота о здоровье. И, конечно же, для людей с ослабленным иммунитетом и для тех, кто не хочет заболеть — это маска и чистые руки, — заявила Попова.

По словам Поповой, больше всего случаев «арктура» выявляется в Иркутской, Ростовской областях, Крыму и Москве.

Лор Владимир Зайцев ранее рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции «арктур» легко перепутать с синуситом или ОРВИ из-за его симптоматики. Основной дискомфорт болезни теперь приходится на слизистую носоглотки, заднюю стенку носа и миндалины.