Лор рассказал об особенностях нового штамма «арктур» Лор Зайцев предупредил о схожести штамма «арктур» с синуситом

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Новый штамм коронавирусной инфекции «арктур» легко перепутать с синуситом или ОРВИ из-за его симптоматики, предупредил лор высшей категории Владимир Зайцев. В разговоре с «Народными Новостями» специалист отметил, что симптоматика COVID-19 за последнее время сильно изменила свое направление и теперь в основном обращена на слизистую носоглотки, заднюю стенку носа и миндалины.

Те люди, которые заболевают сейчас, они точно думают, что заболели синуситом, и не обращаются к доктору, не берут мазки и являются переносчиками инфекции. Сейчас симптоматика поменяла свое направление на лор-органы, на слизистую носа и носоглотки, на заднюю стенку носа и миндалины, — уточнил врач.

По словам лора, людям с ослабленным иммунитетом следует носить маски и соблюдать профилактические меры в общественных местах. Кроме того, не следует забывать о вакцинации — поставить прививку лучше заранее, так как в противном случае она не поможет. При этом специалист пояснил, что ожидать новой волны пандемии не стоит. В ближайшее время в связи с периодом праздников и отпусков многие люди разъедутся, в связи с чем не будет больших скоплений на улице, а новый штамм протекает без осложнений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что штамм «арктур» отличается повышенной заразностью. По ее словам, всплеск заболеваемости может произойти уже в конце мая. Она уточнила, что о тяжелых случаях переноса «арктура» сейчас ничего не известно.