Новый штамм коронавируса «кракен», который называют самым заразным, на самом деле является довольно слабым вариантом патогена, заявил «360» вирусолог Петр Чумаков. При этом профессор отметил, что в группе риска люди, которые не переболели в прошлом. Новый штамм может вызвать тяжелую форму COVID-19 у россиян со слабым иммунитетом, пояснил специалист. Чумаков отметил, что пугающее название нового варианта ничего не значит, а по опасности он сравним с тем же «омикроном».
Да, некоторые люди, которые не болели, которые обладают слабым иммунитетом, могут болеть в очень тяжелой форме. Равно как и прошлый «омикрон» — он тоже вызывал у кого-то довольно серьезное заболевание, а у кого-то довольно слабенькое, вплоть до бессимптомного, — заявил вирусолог.
Сейчас ковид можно считать обычной простудной инфекцией, полагает Чумаков. Однако коронавирус еще должно будут вызывать страх у людей, добавил он. По его профессора, ситуация будет продолжаться еще год-полтора, «если на это обращать внимание».
Название «кракен» получил новый подвариант «омикрона» XBB.1.5. Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил, что новая сублиния, по предварительным оценкам, является более заразной. Симптомы остались прежними: характерны насморк, кашель, повышенная температура, боль в мышцах и общая слабость. По прогнозу Крючкова, первые случаи «кракена» могут выявить в России примерно через месяц.