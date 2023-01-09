Иммунолог предупредил, чем опасен новый подвид COVID-19 «кракен» Иммунолог Крючков предупредил о высокой заразности подвида COVID-19 «кракен»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый подвариант «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции XBB.1.5, который получил название «кракен», оказался заразнее предыдущих подвидов. При этом симптомы заболевания не изменились, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с «Москвой 24». На данный момент вирус активно развивается в США, в России новой мутации пока что зафиксировано не было.

Появилась очередная подлиния. Она отличается, по некоторым данным, несколько большей заразностью, чем те, которые были до нее, — уточнил иммунолог.

Симптомы, которые сопутствуют новому подвиду «омикрон»-штамма остались теми же: насморк, кашель, общая слабость, температура и боль в мышцах. Также у заболевшего могут возникнуть проблемы с желудком. В группе риска находятся люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, беременные и дети в возрасте до трех лет.

Иммунолог Крючков считает, что в России этот подвид COVID-19 появится примерно через месяц. Назвать точные сроки, по мнению врача, не представляется возможным. Формально первые случаи возможно зафиксировать через три недели.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России циркулируют десятки подвидов штаммов коронавирусной инфекции. Они заметно отличаются от исходного «омикрона». Гинцбург считает, что для этих подвариантов пора придумывать новые буквы греческого алфавита.